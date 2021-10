Crisi nera per il Legia Varsavia, allenatore a rischio? Sentite le sue parole (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Legia Varsavia, prossima avversaria del Napoli, osserva le sue avversarie come prima del girone di Europa League, ma zoppica in campionato dove si posiziona alla quartultima posizione. In conferenza stampa, ha parlato il tecnico della squadra polacca Czeslaw Michniewicz. Ecco quanto riportato: WARSAW, POLAND - SEPTEMBER 30: Czeslaw Michniewicz, Head Coach of Legia Warsaw gives instructions during the UEFA Europa League group C match between Legia Warszawa and Leicester City at Wojska Polskiego Stadium on September 30, 2021 in Warsaw, Poland. (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)"Non mi preoccupa il mio futuro, ma la sesta sconfitta. Quel che sarà sarà, io sto lavorando come posso. Abbiamo avuto un difficile inizio stagione, abbiamo lottato nelle coppe. Quando sono arrivato qui mi ero stabilito come obbiettivo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il, prossima avversaria del Napoli, osserva le sue avversarie come prima del girone di Europa League, ma zoppica in campionato dove si posiziona alla quartultima posizione. In conferenza stampa, ha parlato il tecnico della squadra polacca Czeslaw Michniewicz. Ecco quanto riportato: WARSAW, POLAND - SEPTEMBER 30: Czeslaw Michniewicz, Head Coach ofWarsaw gives instructions during the UEFA Europa League group C match betweenWarszawa and Leicester City at Wojska Polskiego Stadium on September 30, 2021 in Warsaw, Poland. (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)"Non mi preoccupa il mio futuro, ma la sesta sconfitta. Quel che sarà sarà, io sto lavorando come posso. Abbiamo avuto un difficile inizio stagione, abbiamo lottato nelle coppe. Quando sono arrivato qui mi ero stabilito come obbiettivo ...

