(Di lunedì 18 ottobre 2021) Paoloha evidenziato l'importanza della cura Spalletti per il. Il, al momento, è l'unico avversario per lo

Advertising

PianetaMilan : #Condò: “Scudetto? Il #Milan è l’unico compagno di fuga del #Napoli” #ACMilan #SempreMilan - Milannews24_com : #Condò parla così della corsa #scudetto ?? - sbarelling : 16 ottobre e Condo’ chiede a Pioli “questa è una vittoria che sa di scudetto?” già piena - Milannews24_com : #Condò ha svelato perché #Pioli non si è lamentato degli assenti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Scudetto

...quale la Juventus aveva riposto le armi concedendo all' Inter la conquista di un meritato. ... Milan - Verona,: 'Non c'era il rigore, era fallo di Kalinic su Romagnoli' Nel post - partita ...Napoli - Tanti i temi toccati dal giornalista di Sky Sport Paoloa Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento 'Inside the sport':