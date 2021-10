Cina: non abbiamo testato nessun missile ipersonico (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Cina smentisce il rapporto secondo cui avrebbe testato un missile ipersonico con capacità nucleare. Il portavoce del ministero degli Esteri della Cina ha affermato: “Non abbiamo testato nessun missile ipersonico, era un veicolo spaziale”. Cina: “Non abbiamo testato un missile ipersonico” Il Financial Times ha riferito che la Cina ad agosto aveva testato un Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lasmentisce il rapporto secondo cui avrebbeuncon capacità nucleare. Il portavoce del ministero degli Esteri dellaha affermato: “Non, era un veicolo spaziale”.: “Nonun” Il Financial Times ha riferito che laad agosto avevaun

elio_vito : Cara @forza_italia, non dobbiamo oggi dare un giudizio storico sui vari totalitarismi (e la Cina?) ma sull'attualit… - Agenzia_Ansa : Taiwan sfida la Cina: 'Non ci piegheremo mai', Tsai replica a Xi. Pechino avverte: 'Così chiudete al dialogo'. #ANSA - Mcavenati : Dopo che la Cina ha fatto ciò che ha fatto nascondere virus OMS che ha fatto mesi mesi persi, noi oggi così da non… - Carmela_oltre : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Cina: un missile ipersonico, in grado di trasportare ordigni nucleari, ha viaggiato i… - Carmela_oltre : RT @paoloigna1: Tanti vogliono parlare e intrattenersi con l'#ArabiaSaudita e la #Cina non fa eccezione -