Chiesa al posto di Dybala e la mossa Arthur: la nuova idea di Allegri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Chiesa al posto di Dybala in attacco e spazio ad alcune novità anche in mezzo al campo: la nuova Juventus di Allegri potrebbe cambiare nuovamente interpreti e assetto tattico. Le novità in vista della sfida contro lo Zenit La nuova Juventus di Allegri continua a prendere forma in vista del proseguimento della stagione. Il tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

