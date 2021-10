Cadavere della madre nascosto in casa, la donna era morta due anni fa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cadavere della madre nascosto in un armadio in casa, l’uomo è stato denunciato dai carabinieri: i motivi del gesto Getty ImagesNon è certamente la prima volta che la cronaca racconta fatti del genere, di figli disposti a tutto pur di continuare a intascare la pensione dei genitori, commettendo reati. Questa volta è accaduto a Buccinasco, nella provincia milanese. Un uomo di cinquant’anni per continuare a incassare la pensione dell’anziana madre di 1700 euro al mese aveva nascosto il Cadavere, senza mai denunciare la scomparsa della donna; la storia è andata avanti per due anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto a Visso: paura nel Centro Italia, scossa ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 ottobre 2021)in un armadio in, l’uomo è stato denunciato dai carabinieri: i motivi del gesto Getty ImagesNon è certamente la prima volta che la cronaca racconta fatti del genere, di figli disposti a tutto pur di continuare a intascare la pensione dei genitori, commettendo reati. Questa volta è accaduto a Buccinasco, nella provincia milanese. Un uomo di cinquant’per continuare a incassare la pensione dell’anzianadi 1700 euro al mese avevail, senza mai denunciare la scomparsa; la storia è andata avanti per due. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto a Visso: paura nel Centro Italia, scossa ...

