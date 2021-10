Ballottaggio Roma, Gualtieri “verso la vittoria”. Applausi al Comitato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al Ballottaggio per le elezioni comunali a Roma, il candidato Roberto Gualtieri di centrosinistra supera Enrico Michetti di centrodestra. Potrebbe essere lui il prossimo sindaco della Capitale, con una percentuale di voti tra il 59 e il 63%, contro l’avversario che invece è al 40,9%. Si tratta dei dati della prima proiezione Opinio per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alper le elezioni comunali a, il candidato Robertodi centrosinistra supera Enrico Michetti di centrodestra. Potrebbe essere lui il prossimo sindaco della Capitale, con una percentuale di voti tra il 59 e il 63%, contro l’avversario che invece è al 40,9%. Si tratta dei dati della prima proiezione Opinio per la L'articolo proviene da Inews.it.

