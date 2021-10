Ballottaggi | D' Attorre | ' sconfitta dura per destra | ora costruire progetto serio per politiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "L'esito netto deia Roma e Torino segna unamoltoper lae per tutte le sue ambiguità. Ora il centrosinistra, senza montarsi la testa, ancor di più ha la responsabilità diunper lee per riportare al voto i tanti astenuti". Così Alfredo D', responsabile Enti Locali di Articolo Uno. "Che poi Roberto Gualtieri si avvi a diventare sindaco di Roma è un'ottima notizia non solo per chi vive in questa città. Per rilo Stato, il compito fondamentale abbiamo ha nei prossimi anni, è essenziale che la Capitale sia in buone mani. Buon lavoro intanto a Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo!".