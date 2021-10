Annullata l' unica via di fuga Vasco Rossi | l' inquietante mistero del concerto a Trento | cosa sta succedendo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Mancano sette mesi aldialla Music Arena dima c'è una questione di capienza e numero di posti effettivi per il grande evento. Su Vivatiket, il portale dove si acquistano i biglietti per l'esposizione, ora si vede una mappa del luogo con posti, palco eccetera. A guardarla, riporta il sito Il Dolomiti, non si parlerebbe che di una quindicina di ettari per tutta la Music Arena quindi un massimo di 35/40.000 spettatori. Insomma, altroché 120 mila posti annunciati. E non finisce qui. Le Pit Area sono le tre "'zone" diverse (con prezzi altrettanto differenti: 91,43 euro la Pit1; 73,14 euro la Pit2; 54,86 la Pit3) da dove potersi guardare il. Queste non potranno differire più di tanto da quanto si vede in questo disegno "perché è da questa immagine che il ...