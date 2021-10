Angelo Licheri è morto | tentò di salvare Alfredino calandosi nel pozzo di Vermicino

Advertising

TgLa7 : E' morto Angelo Licheri, tento' di salvare Alfredino - fanpage : È morto Angelo Licheri - ginugiola : RT @SardiniaPost: Addio a Angelo Licheri, il volontario sardo che tentò di salvare Alfredino Rampi - ginugiola : RT @croalxthethird: Morto Angelo Licheri si calò nel pozzo di Vermicino per salvare Alfredino Rampi Si è spento nella casa di riposo San Gi… - ginugiola : RT @Radio1Rai: ??E' morto Angelo Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di #Vermicino per tentare di salvare il piccolo #AlfredinoRampi il 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Licheri

Corriere della Sera

Lutto a Roma. È morto, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi ., 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno. Era il 1981 e fu soprannominato 'l'uomo ...Questa notte è venuto a mancare, di anni 77,ospite nella casa di Riposo 'Fondazione San Giuseppe' sita a Nettuno dal 2013. Lo ...È morto Angelo Licheri. L’uomo, originario di Gavoi, si era calato nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi, il bimbo precipitato nella profonda buca nel 1981.Questa notte è venuto a mancare Angelo Licheri, di anni 77,ospite nella casa di Riposo ‘Fondazione San Giuseppe’ sita a Nettuno dal 2013. Lo ricorderemo per il suo gesto eroico e d’amore nel vano ...