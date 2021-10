Addio ad Angelo Licheri, l’uomo che cercò di salvare Alfredino Rampi (Di lunedì 18 ottobre 2021) l’uomo si fece calare come volontario nel pozzo di Vermicino nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno del 1981. Rimase nella cavità per 45 minuti a parlare con il bambino E’ morto a 77 anni Angelo Licheri, l’uomo che nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno del 1981 si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri era ricoverato presso una clinica a Nettuno, vicino la capitale. l’uomo viveva in una casa di riposo nella zona a causa di una disabilità legata a un diabete molto aggressivo. Licheri, originario di Cavoi, in Sardegna, ai tempi dei fatti di Vermicino aveva 36 anni, era padre di tre bambini piccoli e lavorava come autista per una tipografia romana. A ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 ottobre 2021)si fece calare come volontario nel pozzo di Vermicino nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno del 1981. Rimase nella cavità per 45 minuti a parlare con il bambino E’ morto a 77 anniche nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno del 1981 si calò nel pozzo di Vermicino per tentare diera ricoverato presso una clinica a Nettuno, vicino la capitale.viveva in una casa di riposo nella zona a causa di una disabilità legata a un diabete molto aggressivo., originario di Cavoi, in Sardegna, ai tempi dei fatti di Vermicino aveva 36 anni, era padre di tre bambini piccoli e lavorava come autista per una tipografia romana. A ...

