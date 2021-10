"Abbiamo più sindaci", "Parole surreali": botta e risposta tra Salvini e Letta sui risultati delle elezioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Uno festeggia la vittoria, l’altro non ci sta a dichiararsi sconfitto. È un botta e risposta a distanza quello tra Enrico Letta e Matteo Salvini, a poche ore dalla chiusura delle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative. “Passiamo da 8 a 10: al momento il centrodestra ha più sindaci rispetto a 15 giorni fa”, commenta Matteo Salvini, da Catanzaro. Il segretario della Lega aggiunge: “Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia”, riferendosi alla bassa affluenza. “Nelle tre grandi città, Roma, Torino e Trieste, chi governava ha confermato i propri sindaci”, ha continuato Salvini. Tralasciando un dettaglio: a Roma e a Torino ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Uno festeggia la vittoria, l’altro non ci sta a dichiararsi sconfitto. È una distanza quello tra Enricoe Matteo, a poche ore dalla chiusuraurne per il secondo turnoamministrative. “Passiamo da 8 a 10: al momento il centrodestra ha piùrispetto a 15 giorni fa”, commenta Matteo, da Catanzaro. Il segretario della Lega aggiunge: “Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia”, riferendosi alla bassa affluenza. “Nelle tre grandi città, Roma, Torino e Trieste, chi governava ha confermato i propri”, ha continuato. Tralasciando un dettaglio: a Roma e a Torino ...

'Abbiamo più sindaci', 'Parole surreali': botta e risposta tra Salvini e Letta sui risultati delle elezioni 'Passiamo da 8 a 10: al momento il centrodestra ha più sindaci rispetto a 15 giorni fa', commenta ... Abbiamo vinto sia quando la destra ha sbagliato che quando ha azzeccato i candidati. Ho sentito un ...

