monrealeatoday : A San Martino delle Scale un parco inclusivo con un percorso di 500 metri - Telefriuli1 : Incidente nel pomeriggio a Rive D'Arcano, in via San Martino - 14AC : RT @parallelecinico: Incredibile ma vero: al Taliercio, quando gioca la Reyer femminile, le trombette ce le hanno solo i tifosi ospiti. In… - AerdnaXCI : #LEredita San Martino Foscolo? AHAHAH - MariaLu91149151 : @Nemicopubblico5 San Martino di Castrozza! -

Ultime Notizie dalla rete : San Martino

il Resto del Carlino

Incidente a Rive D'Arcano, in via, questo pomeriggio. Il conducente di una vettura, forse abbagliato dal sole, ha perso il controllo ed è andato a finire contro un camion fermo a bordo carreggiata. La persona alla guida ...Associazione Accanto Onlus Amici dell'HospiceMotivazione: per l'amorevole assistenza offerta da oltre 15 anni dai volontari ai malati inguaribili e alle loro famiglie, promuovendo la ...> Una domenica piena di sole d’inizio autunno, quella scorsa del 17 ottobre, ha accompagnato le canzoni del Coro Bianche Zime alla chiesa di San Martino, sita su un cucuzzolo in località Trasiel, tra ...RIVE D’ARCANO. Nel tardo pomeriggio di lunedì 18 ottobre si é verificato un incidente a Rive D'arcano, in via San Martino. Per cause ancora al vaglio da parte delle forze dell'ordine, intervenute per ...