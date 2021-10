A Roma e Torino in netto vantaggio il centrosinistra con Gualtieri e Lo Russo. A Trieste è avanti il sindaco uscente del centrodestra Dipiazza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono chiusi alle 15 i seggi per l’elezione, al turno di ballottaggio, dei sindaci di 65 comuni (leggi l’articolo). Dieci i capoluoghi al voto. Oltre a Roma, Torino e Trieste si è votato anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. (qui per seguire lo spoglio). I due candidati del centrosinistra, Roberto Gualtieri a Roma e Stefano Lo Russo (nella foto) a Torino, sono in netto vantaggio, secondo i primi risultati dei ballottaggi. Più incerta la partita a Trieste, dove è davanti il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza. A Torino, a due terzi dello scrutinio, Stefano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono chiusi alle 15 i seggi per l’elezione, al turno di ballottaggio, dei sindaci di 65 comuni (leggi l’articolo). Dieci i capoluoghi al voto. Oltre asi è votato anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. (qui per seguire lo spoglio). I due candidati del, Robertoe Stefano Lo(nella foto) a, sono in, secondo i primi risultati dei ballottaggi. Più incerta la partita a, dove è dildiRoberto. A, a due terzi dello scrutinio, Stefano ...

