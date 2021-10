Tu Si Que Vales e Ballando con le Stelle, testa a testa (con i trucchetti Auditel) tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: ecco chi ha vinto (Di domenica 17 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre nell’arena del sabato sera si sono sfidate Milly Carlucci e Maria De Filippi, da una parte “Ballando con le Stelle” e dall’altra il gruppo di “Tu si que Vales”. Una rumba, un tango, un cha cha cha su Rai1 con Pippo Baudo ballerino per una notte, un susseguirsi di esibizioni e la forte alchimia tra la padrona di casa e Sabrina Ferilli su Canale 5. Il risultato? Un testa a testa, quasi un pareggio. Lo show ballerino ha schierato l’artiglieria pesante: da Al Bano (anche canterino) ad Arisa, da Morgan ad Andrea Iannone fino a Sabrina Salerno. Un cast stellare che ha regalato allo show di Rai1 ascolti sorprendenti: dalle 21.20 alle 00.56 ha ottenuto ben 3.991.000 spettatori con il 23,92% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre nell’arena del sabato sera si sono sfidateDe, da una parte “con le” e dall’altra il gruppo di “Tu si que”. Una rumba, un tango, un cha cha cha su Rai1 con Pippo Baudo ballerino per una notte, un susseguirsi di esibizioni e la forte alchimia tra la padrona di casa e Sabrina Ferilli su Canale 5. Il risultato? Un, quasi un pareggio. Lo show ballerino ha schierato l’artiglieria pesante: da Al Bano (anche canterino) ad Arisa, da Morgan ad Andrea Iannone fino a Sabrina Salerno. Un cast stellare che ha regalato allo show di Rai1 ascolti sorprendenti: dalle 21.20 alle 00.56 ha ottenuto ben 3.991.000 spettatori con il 23,92% ...

