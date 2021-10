Trieste, protesta decapitata. Dopo lo scontro di ieri sera si è dimesso Puzzer: cosa è successo? (Di domenica 17 ottobre 2021) Ha abbandonato la guida delle proteste al porto di Trieste – iniziate lo scorso 15 ottobre – Stefano Puzzer, leader del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. Nelle ultime ore, l’uomo ha assunto una serie di decisioni contrastanti tra loro che ne hanno delegittimato la leadership. Prima, intorno alle 19 di ieri, 16 ottobre, ha fatto diffondere un comunicato in cui annunciava la sospensione del blocco al porto. Poi, Dopo le rimostranze dei No Green pass più duri, accorsi al varco 4 del molo VII per protestare insieme ai portuali, Puzzer ha ritrattato, evitando quello che stava assomigliando a un linciaggio. Questa mattina, 17 ottobre, la decisione di mollare: «In data odierna ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Ha abbandonato la guida delle proteste al porto di– iniziate lo scorso 15 ottobre – Stefano, leader del Coordinamento dei lavoratori portuali di. Nelle ultime ore, l’uomo ha assunto una serie di decisioni contrastanti tra loro che ne hanno delegittimato la leadership. Prima, intorno alle 19 di, 16 ottobre, ha fatto diffondere un comunicato in cui annunciava la sospensione del blocco al porto. Poi,le rimostranze dei No Green pass più duri, accorsi al varco 4 del molo VII perre insieme ai portuali,ha ritrattato, evitando quello che stava assomigliando a un linciaggio. Questa mattina, 17 ottobre, la decisione di mollare: «In data odierna ho rassegnato le dimissioni dal Clptpoiché è giusto che ...

