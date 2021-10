Traffico Roma del 17-10-2021 ore 17:30 (Di domenica 17 ottobre 2021) Luceverde Roma mentovati dalla redazione in studio Stefano Baiocchi Traffico sostenuto entrata in città a causa dei rientri di quanti hanno trascorso fuori porta il fine settimana ci sono disagi sulla diramazione Roma nord Dopo un incidente provoca code per oltre 3 km tra Castelnuovo di Porto è il bivio di immissione per il raccordo anulare qualche problema sulla Flaminia per lavori conseguente riduzione di carreggiata code tra Labaro il raccordo sul Raccordo Anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra la via Laurentina è l’uscita Tuscolana in carreggiata interna da segnalare un incidente causa dei gusti che la Prenestina sempre un interno abbiamo poi rallentamenti con possibili code tra La Romanina è l’uscita Ardeatina code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021) Luceverdementovati dalla redazione in studio Stefano Baiocchisostenuto entrata in città a causa dei rientri di quanti hanno trascorso fuori porta il fine settimana ci sono disagi sulla diramazionenord Dopo un incidente provoca code per oltre 3 km tra Castelnuovo di Porto è il bivio di immissione per il raccordo anulare qualche problema sulla Flaminia per lavori conseguente riduzione di carreggiata code tra Labaro il raccordo sul Raccordo Anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra la via Laurentina è l’uscita Tuscolana in carreggiata interna da segnalare un incidente causa dei gusti che la Prenestina sempre un interno abbiamo poi rallentamenti con possibili code tra Lanina è l’uscita Ardeatina code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #CinemaDiRoma - Auditorium via della Conciliazione ?? Oggi #17ottobre ? Evento con Johnny Depp ? Diviet… - Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? code a tratti tra Casilina e Ardeatina in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud code causa traffico intenso a A1 Barriera Di Roma Sud (Km 14,9) in direzione G.r.a. dalle… -