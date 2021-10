Teatro, a Napoli le audizioni per “Lucifero e la Signora” (Di domenica 17 ottobre 2021) Al via le audizioni per la nuova opera teatrale di Egidio Carbone Lucifero il cui debutto è in programma per la stagione 2021-2022. Dal 18 al 31 ottobre il drammaturgo e regista napoletano sceglierà le attrici e gli attori che formeranno la compagnia di Lucifero e la Signora, lo spettacolo inedito co-prodotto da Teatro Avanposto Numero Zero e Città Mediterranee. Gli interessati a partecipare alle audizioni potranno inviare la propria candidatura all’indirizzo mail LuciferoelaSignora@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 3475829507, allegando il curriculum vitae e foto. La selezione è prevista per attrici e attori con presenza scenica tra i 30 e i 50 anni. Ai candidati sarà comunicato il giorno e l’orario dell’audizione presso il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 ottobre 2021) Al via leper la nuova opera teatrale di Egidio Carboneil cui debutto è in programma per la stagione 2021-2022. Dal 18 al 31 ottobre il drammaturgo e regista napoletano sceglierà le attrici e gli attori che formeranno la compagnia die la, lo spettacolo inedito co-prodotto daAvanposto Numero Zero e Città Mediterranee. Gli interessati a partecipare allepotranno inviare la propria candidatura all’indirizzo mailela@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 3475829507, allegando il curriculum vitae e foto. La selezione è prevista per attrici e attori con presenza scenica tra i 30 e i 50 anni. Ai candidati sarà comunicato il giorno e l’orario dell’audizione presso il ...

