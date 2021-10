Tabellone Jannik Sinner ATP Anversa: possibile sfida a Musetti, Bautista all’orizzonte (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Tabellone principale del torneo di Anversa 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in programma sul cemento indoor belga, scatterà domani, lunedì 18 ottobre. In attesa di sapere se Andreas Seppi riuscirà a superare le qualificazioni, sono tre gli azzurri iscritti. Jannik Sinner è la testa di serie numero 1, e per questo motivo usufruirà di un bye al primo turno (riservato ai primi quattro tennisti del seeding, in quanto il Tabellone è a 28), entrando così in gioco soltanto mercoledì o giovedì, direttamente agli ottavi, con un derby. Il suo avversario infatti uscirà da un altro match tutto italiano, quello tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Qualora Sinner dovesse vincere il derby, ai quarti lo potrebbe attendere la testa di serie numero 8 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilprincipale del torneo di2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in programma sul cemento indoor belga, scatterà domani, lunedì 18 ottobre. In attesa di sapere se Andreas Seppi riuscirà a superare le qualificazioni, sono tre gli azzurri iscritti.è la testa di serie numero 1, e per questo motivo usufruirà di un bye al primo turno (riservato ai primi quattro tennisti del seeding, in quanto ilè a 28), entrando così in gioco soltanto mercoledì o giovedì, direttamente agli ottavi, con un derby. Il suo avversario infatti uscirà da un altro match tutto italiano, quello tra Lorenzoe Gianluca Mager. Qualoradovesse vincere il derby, ai quarti lo potrebbe attendere la testa di serie numero 8 ...

