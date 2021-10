Soluzioni Cruciverba del 17/10/21. Tutte le definizioni (Di domenica 17 ottobre 2021) Se siete alla ricerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Bando alle ciance e vediamo le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 17/10/21: Aaron musico il balletto 7 lettere: Pirolo: Arrogante spavalderia 25 lettere: Il cavaliere inesistente: Elenco di cose da fare 13 lettere: Martirologio: Fatta per ragionamento 12 lettere: Cronografia: Genuino schietto 19 lettere: Pulcinella di mare: Grande lago tra peru e bolivia 8 lettere: Pizarro: Ha il lido a nord di viareggio 14 lettere: Massaciuccoli: Il morales ex presidente boliviano 9 lettere: Titicaca: La località di portorico con un enorme radiotelescopio 7 lettere: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 17 ottobre 2021) Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Bando alle ciance e vediamo ledeidel giorno 17/10/21: Aaron musico il balletto 7 lettere: Pirolo: Arrogante spavalderia 25 lettere: Il cavaliere inesistente: Elenco di cose da fare 13 lettere: Martirologio: Fatta per ragionamento 12 lettere: Cronografia: Genuino schietto 19 lettere: Pulcinella di mare: Grande lago tra peru e bolivia 8 lettere: Pizarro: Ha il lido a nord di viareggio 14 lettere: Massaciuccoli: Il morales ex presidente boliviano 9 lettere: Titicaca: La località di portorico con un enorme radiotelescopio 7 lettere: ...

0nLyF0rtheBrav3 : per me è mia nonna che mi chiama per le soluzioni del cruciverba -

