Snam per Venezia, modello di sostenibilità (Di domenica 17 ottobre 2021) Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - Le città possono essere protagoniste della transizione ecologica, come laboratori permanenti di nuove idee per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività e l'attrazione di talenti, migliorando la condizione sociale ed economica dei cittadini, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030: se n'è parlato al convegno “Le nuove città, resilienti e sostenibili” organizzato da Snam nell'ambito della 17esima Mostra Internazionale di Architettura, all'Arsenale di Venezia. “Nel futuro sarà centrale la sigla Esg (Environment, Social, Governance) - ha spiegato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam - e gli investitori non valuteranno più le aziende solo in base agli utili ma sul punteggio Esg, c'è già la coda da parte di aziende, PA e imprese per ottenere punteggi alti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021), 17 ott. (Adnkronos) - Le città possono essere protagoniste della transizione ecologica, come laboratori permanenti di nuove idee per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività e l'attrazione di talenti, migliorando la condizione sociale ed economica dei cittadini, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030: se n'è parlato al convegno “Le nuove città, resilienti e sostenibili” organizzato danell'ambito della 17esima Mostra Internazionale di Architettura, all'Arsenale di. “Nel futuro sarà centrale la sigla Esg (Environment, Social, Governance) - ha spiegato Marco Alverà, amministratore delegato di- e gli investitori non valuteranno più le aziende solo in base agli utili ma sul punteggio Esg, c'è già la coda da parte di aziende, PA e imprese per ottenere punteggi alti. ...

Advertising

fisco24_info : Snam per Venezia, modello di sostenibilità: Se n’è parlato al convegno “Le nuove città, resilienti e sostenibili” o… - TV7Benevento : Snam per Venezia, modello di sostenibilità... - italiaserait : Snam per Venezia, modello di sostenibilità - LizLuru : RT @Nereide: @francy_0207 @ValoreD @eni @intesasanpaolo @snam @MIsocialTW @manuelaappendin @ValComm @alelomi @letiziadavoli @iosonolacora @… - stati_generali : La seconda edizione della 4 Weeks 4 Inclusion, il più grande evento interaziendale dedicato all’inclusione, si terr… -