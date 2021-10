Pierpaolo Pretelli in lacrime al debutto a Domenica in | ecco cosa ha fatto Giulia Salemi per lui

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 17 ottobre 2021) Prima ospitatain per, che si è presentato al pubblico di casa Rai ricordando il percorso artistico che lo ha forgiato come volto dello spettacolo. Non sono mancati dei flash-back al ruolo di velino a Striscia la notizia, che il giovane ha coperto in passato, così come rimandi alla sua storia d’amore con. Quest’ultima ha organizzato per lui una sorpresa, scatenando la reazione commossa del concorrente di Tale e Quale Show. Andiamo a scoprire nel dettaglioè successo.ospite per la prima volta ain, i temi trattati La puntata diin andata in onda il 17 ottobre 2021 ha segnato un nuovo e importante esordio per...