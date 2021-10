"Non mi voleva neanche mia madre": lo sfogo di Castillejo, l'eroe a sorpresa del Milan. Lacrime e addio? (Di domenica 17 ottobre 2021) Una vittoria importantissima e pesantissima, per il Milan: rimonta due gol all'Hellas Verona e si impone per 3-2. Una di quelle vittorie che danno iniezioni di fiducia che possono rivelarsi decisive. E in questa partita c'è stata una grossa sorpresa: Samu Castillejo, entrato in campo dopo lungo tempo ai margini a causa della miriade di indisponibili rossoneri. Entra nella ripresa e gioca una delle sue partite migliori di sempre col Milan. Il tutto dopo essere anche stato insultato da parte dei tifosi la scorsa estate, quando venne accusato di non essersene andato dal Milan. Insomma, una grande soddisfazione dopo un periodo da incubo. Tanto che a fine partita, Castillejo è scoppiato in Lacrime in mezzo al campo, abbracciato da tutti i compagni. "È un esempio", lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Una vittoria importantissima e pesantissima, per il: rimonta due gol all'Hellas Verona e si impone per 3-2. Una di quelle vittorie che danno iniezioni di fiducia che possono rivelarsi decisive. E in questa partita c'è stata una grossa: Samu, entrato in campo dopo lungo tempo ai margini a causa della miriade di indisponibili rossoneri. Entra nella ripresa e gioca una delle sue partite migliori di sempre col. Il tutto dopo essere anche stato insultato da parte dei tifosi la scorsa estate, quando venne accusato di non essersene andato dal. Insomma, una grande soddisfazione dopo un periodo da incubo. Tanto che a fine partita,è scoppiato inin mezzo al campo, abbracciato da tutti i compagni. "È un esempio", lo ...

AntoVitiello : #Castillejo: 'Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui p… - fabiochiusi : “non basta liberare Julian. Bisogna incriminare i responsabili delle azioni illegali della Cia contro Julian, contr… - Gazzetta_it : Le lacrime di Castillejo: 'Non mi voleva neanche mia madre, ora esulto a casa mia'. - Cucciolina96251 : RT @AntoVitiello: #Castillejo: 'Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace l… - FlavianaBoni : Ancora ricordo un annuncio su facebook, c'era questo canetto che non aveva una zampetta e quelle del canile erano a… -