Napoli | Spalletti come Sarri | eguagliata la striscia di otto successi consecutivi ad inizio stagione

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilbatte anche il Torino e consolida il primato in classifica nella Serie A 2021/2022. I ragazzi di Luciano, nonostante alcune difficoltà, portano a casa l’ottavo successo consecutivo in campionato eguagliando così ladi vittorie ottenuta con Maurizioall’della2017/2018. Ilavrebbe poi concluso quell’annata con la bellezza di 91 punto, ad una sola lunghezza dalla Juventus campione d’Italia. Nel calcio, si sa, non è mai opportuno fare paragoni, ma con un avvio dicosì devastante il club partenopeo più davvero sognare in grande, grazie anche ad uno scatenato Victor Osimhen, simbolo della tenacia e della caparbietà di una squadra pronta al definitivo salto di qualità. SportFace.

APPROFONDIMENTI SPORT Foto SERIE A Azzurri in campo con maglia speciale per Halloween IL MESSAGGIO Striscioni contro il razzismo al Maradona SERIE A Foto IL TECNICO: 'Vogliamo ...Per il, Lucianoschiererà la squadra con un 4 - 3 - 3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, ...In vista della sfida del “Maradona” tra il Napoli e il Torino, a livello climatico nubi sparse nell’orario del match.Lite nel finale di Napoli-Torino tra Luciano Spalletti e Ivan Juric. Nel recupero, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, gli azzurri perdono qualche secondo di troppo nel battere una rimessa ...