Milano travolge Venezia | Logan lancia Sassari | Spagnolo show per Cremona

(Di domenica 17 ottobre 2021) TREVISO -64 - 71 Tripla dia 7' dalla fine e la Dinamo espugna il Palaverde. Doveva essere proprio il 'professore' a mettere la firma sulla prima da ex contro la squadra che ha portato ...

Advertising

bball_evo : LBA ???? (4^ giornata) - Milano si impone su una Venezia irriconoscibile e si aggrega in cima alla classifica assieme… - BasketMagazine : New post: No-game al Forum, Milano è un carro armato e travolge un’irriconoscibile Venezia #basketmagazine - infoitsport : Basket, Eurolega 2021/2022: l'Olimpia Milano travolge 83-73 il Maccabi Tel Aviv, cronaca e tabellino - zazoomblog : Basket Eurolega 2021-2022: l’Olimpia Milano travolge 83-73 il Maccabi Tel Aviv cronaca e tabellino - #Basket… - sportface2016 : #Basket, #Euroleague 2021/2022: l'#OlimpiaMilano travolge 83-73 il #MaccabiTelAviv, cronaca e tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Milano travolge

MilanoToday.it

TREVISO - SASSARI 64 - 71 Tripla di Logan a 7' dalla fine e la Dinamo espugna il Palaverde. Doveva essere proprio il 'professore' a mettere la firma sulla prima da ex contro la squadra che ha portato ...... una delle rivelazioni dell'edizione 2021 del Trofeo Bonfiglio di. La tennista di Barzanò (Lecco) non sbaglia praticamente nulla e chiude con un doppio 6 - 1 una sfida più equilibrata di ...Vince e convince la formazione femminile del CT Ceriano contro quella siciliana, riuscendo così anche a tornare in testa alla classifica.La quarta giornata di andata del campionato di serie A 2021-22 si chiude al Mediolanum Forum, dove a sfidare l'Olimpia Milano arriva la Reyer Venezia (palla a due ore 20:45, diretta Rai ...