Matteo Salvini anima in pena (Di domenica 17 ottobre 2021) Raggiunto dall'ennesimo "dovete andare all'opposizione", il Salviniano di ferro Claudio Borghi ironicamente ringrazia: "È sempre bello quando ti suggeriscono cose che tu mai e poi mai avresti pensato, se non te le avessero fatte notare". Come dire, senza dichiararlo esplicitamente, "con me sfondano una porta aperta". E ne hanno mille ragioni, i follower di Borghi, perché più questo governo va avanti meno si capisce che cosa la Lega ci stia dentro a fare, alimentando il dubbio se non farebbe meglio, dignitosamente, a levare le tende. È un dato oggettivo, incontestabile, che prescinde dal giudizio su Mario Draghi: piaccia o meno il suo operato, è chiaro a tutti che Salvini campa politicamente male, soffre la situazione, si comporta da anima in pena. Sta nella maggioranza allargata come in un paio di scarpe strette.

