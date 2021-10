Loredana Lecciso non fa il tifo per Al Bano a Ballando con le Stelle? (Di domenica 17 ottobre 2021) Mentre Al Bano si esibiva sulla pista di Ballando con le Stelle non c’è stato nemmeno un messaggio o post di sostengo da parte di Loredana Lecciso. Che la compagna del cantante si sia infastidita per la battuta di Selvaggia Lucarelli? Un look molto simile a quello di Romina Power e la Lucarelli non si è lasciata sfuggire il commento. Una provocazione dietro l’atra tra la giurata e Al Bano ma è il silenzio della Lecciso che sorprende. Lei sempre pronta a sostenere la sua famiglia in tv ieri sera forse non ha seguito Ballando con le Stelle o forse ha seguito tutto. Anche Romina Power non ha detto nulla, forse lei davvero non ha visto l’ex marito mentre danzava con la splendida Oxana. Sulle note di Nel sole Al Bano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 ottobre 2021) Mentre Alsi esibiva sulla pista dicon lenon c’è stato nemmeno un messaggio o post di sostengo da parte di. Che la compagna del cantante si sia infastidita per la battuta di Selvaggia Lucarelli? Un look molto simile a quello di Romina Power e la Lucarelli non si è lasciata sfuggire il commento. Una provocazione dietro l’atra tra la giurata e Alma è il silenzio dellache sorprende. Lei sempre pronta a sostenere la sua famiglia in tv ieri sera forse non ha seguitocon leo forse ha seguito tutto. Anche Romina Power non ha detto nulla, forse lei davvero non ha visto l’ex marito mentre danzava con la splendida Oxana. Sulle note di Nel sole Al...

