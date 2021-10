LIVE – Campobasso-Bari 1-2, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 17 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Campobasso-Bari, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 17 ottobre, chi avrà la meglio? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Campobasso (4-3-3) – Raccichini, Mennam Dalmazzi, Fabriani, Pace, Candellori, Bontà, Tenkorang, Di Francesco, Rossetti, Vitali. Bari (4-3-1-2) – Frattali, Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Mallamo, Maita, D’Errico, Botta, Antenucci, ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la nona giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 17 ottobre, chi avrà la meglio? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-3) – Raccichini, Mennam Dalmazzi, Fabriani, Pace, Candellori, Bontà, Tenkorang, Di Francesco, Rossetti, Vitali.(4-3-1-2) – Frattali, Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Mallamo, Maita, D’Errico, Botta, Antenucci, ...

