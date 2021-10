Lino Banfi, a Verissimo le lacrime per la moglie: 'Ha chiesto di morire insieme' (Di domenica 17 ottobre 2021) Lino Banfi ospite di annuncia le nozze di Diamante con la moglie Lucia . Un amore lungo 60 anni e con tanti ostacoli, ma indissolubile. L'attore pugliese si commuove davanti a Silvia Toffanin parlando ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021)ospite di annuncia le nozze di Diamante con laLucia . Un amore lungo 60 anni e con tanti ostacoli, ma indissolubile. L'attore pugliese si commuove davanti a Silvia Toffanin parlando ...

Advertising

Reberebby215 : RT @Ilovetrashh: - “con l'alzheimer come faremo? io mi dimenticherò di te, di noi.” - “ricominceremo da capo.” lino banfi e l’amore quello… - MeryDambrosio : RT @annamobene0: 'con l'Alzheimer come faremo? Io mi dimenticherò di te, di noi..' 'Va bene. Ricominceremo da capo' Lino Banfi e l'amore… - iamladyM_96 : RT @Ilovetrashh: - “con l'alzheimer come faremo? io mi dimenticherò di te, di noi.” - “ricominceremo da capo.” lino banfi e l’amore quello… - twentyyearsgold : RT @Ilovetrashh: - “con l'alzheimer come faremo? io mi dimenticherò di te, di noi.” - “ricominceremo da capo.” lino banfi e l’amore quello… - Italia_Notizie : Verissimo, Lino Banfi commosso: “Mia moglie Lucia mi ha chiesto di morire insieme”. Silvia Toffanin reagisce così -