Inter, Brozovic sempre più lontano: lo vuole un club spagnolo! (Di domenica 17 ottobre 2021) È sempre più chiacchierato e risulta sempre più scontato l’addio di Brozovic all’Inter. Il tempo passa e le voci si fanno sempre più insistenti e sempre più calde e non possono far l’altro che far girare la testa al croato. Tant’è che non c’è un effettivo incontro in tempi brevi con la dirigenza nerazzurra per poter discuter del rinnovo. E ora, un a big spagnola ci ha messo gli occhi addosso, il Barcellona in particolare. Brozovic, si avvicina sempre di più l’addio all’Inter: il Barcellona nel mirino Barcellona, Inter, Brozovic Come riporta l’emittente catalana RAC1, il Barcellona è alla ricerca di ottimi innesti per il centrocampo, di giocatori che possono permettere il salto di qualità senza ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) Èpiù chiacchierato e risultapiù scontato l’addio diall’. Il tempo passa e le voci si fannopiù insistenti epiù calde e non possono far l’altro che far girare la testa al croato. Tant’è che non c’è un effettivo incontro in tempi brevi con la dirigenza nerazzurra per poter discuter del rinnovo. E ora, un a big spagnola ci ha messo gli occhi addosso, il Barcellona in particolare., si avvicinadi più l’addio all’: il Barcellona nel mirino Barcellona,Come riporta l’emittente catalana RAC1, il Barcellona è alla ricerca di ottimi innesti per il centrocampo, di giocatori che possono permettere il salto di qualità senza ...

FBiasin : L’#Inter per ora ha un limite sul 3° in mezzo. Ce l’aveva anche un anno fa (nessuno era al livello di #Brozovic e… - FBiasin : A leggere qua e là, il #Newcastle: ci prova per #Bastoni. ci prova per #Skriniar. ci prova per #Brozovic. ci prova… - FraLauricella : @FBiasin #DiMarco, a norma di regolamento può restare a terra, ma è scorretto a restare a terra. #Brozovic ha la… - wesandkiedis : RT @marblackbluety: Brozovic a casa mentre i giornali parlano di un ritorno di Icardi all'Inter - marblackbluety : Brozovic a casa mentre i giornali parlano di un ritorno di Icardi all'Inter -