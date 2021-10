Insigne sbaglia un rigore, poi ci pensa Osimhen: il Napoli di Spalletti mata il Toro (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPer un’ora e più sembra una serata stregata per il Napoli, poi la squadra di Spalletti vince lo stesso. Finisce 1-0 allo stadio Maradona di Fuorigrotta, in una gara caratterizzata dall’errore dal dischetto di Insigne: terzo rigore sbagliato per il capitano del Napoli in questo avvio di stagione. Nella ripresa il Var annulla per fuorigioco il gol di Di Lorenzo e poco dopo Lozano colpisce il palo. Sembra una partita stregata ma a 10 minuti dal termine della gara Osimhen timbra l’1-0 e regala 3 punti d’oro agli azzurri. La squadra di Spalletti continua quindi la sua striscia di successi: finora, da quando è cominciato il campionato, ha sempre vinto. L’allenatore eguaglia il record di Maurizio Sarri con 8 vittorie su ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPer un’ora e più sembra una serata stregata per il, poi la squadra divince lo stesso. Finisce 1-0 allo stadio Maradona di Fuorigrotta, in una gara caratterizzata dall’errore dal dischetto di: terzoto per il capitano delin questo avvio di stagione. Nella ripresa il Var annulla per fuorigioco il gol di Di Lorenzo e poco dopo Lozano colpisce il palo. Sembra una partita stregata ma a 10 minuti dal termine della garatimbra l’1-0 e regala 3 punti d’oro agli azzurri. La squadra dicontinua quindi la sua striscia di successi: finora, da quando è cominciato il campionato, ha sempre vinto. L’allenatore eguaglia il record di Maurizio Sarri con 8 vittorie su ...

