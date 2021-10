Infortunio Zaniolo | problema muscolare per il giocatore della Roma

(Di domenica 17 ottobre 2021) che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco contro la Juve Tegola per ladi José Mourinho. Al 26? del primo tempo Nicolòha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un, probabilmente al flessorecoscia sinistra. Al posto del fantasista giallorosso è entrato Stephan El Shaarawy. Da valutare dunque le condizioni dell’ex Inter in vista dell’impegno di Conference League contro il Bodo Glimt e poi quello successivo contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout;, Pellegrini, ... Juric è costretto al primo cambio già dopo 7 minuti: capitan Mandragora esce in lacrime per. Al ...Certamente la convocazione passa anche da questo big match, a cui pure il "collega" in azzurrosarà sicuro titolare: il giallorosso dopo l'sta facendo molto bene e potrebbe anche ...Nicolò Zaniolo si è accasciato e ha chiesto il cambio durante Juventus-Roma Problemi per Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso si è accasciato a terra durante un'azione accusando dei problemi ...Nel corso della gara, però, in seguito ad un ripiegamento difensivo, Zaniolo ha sentito fastidio ad una gamba. L’enfant prodige giallorosso si è subito accasciato a terra. Dopo essere uscito dal campo ...