“Indagando sul potere in Russia si rischia la vita”: l’intervista a Dmitrij Muratov, 10 anni prima del premio Nobel per la pace (Di domenica 17 ottobre 2021) L’8 ottobre scorso l’Accademia svedese ha assegnato il premio Nobel per la pace a due giornalisti: Maria Ressa e Dmitrij Muratov. Quest’ultimo, direttore della Novaya Gazeta, nel 2011 è stato intervistato a Mosca dal reporter indipendente Giorgio Fornoni: si tratta di un dialogo molto interessante sul significato e i rischi di essere giornalisti in Russia, sul potere di Putin e sulle limitazioni alla libertà di stampa. Muratov, inoltre, ha ricordato le storie dei sei colleghi di redazioni uccisi per aver cercato la verità. Tra questi c’è anche anche Anna Politkovskaja, intervistata sempre da Fornoni nel 2003. Qui sotto riportiamo entrambe le interviste, che offrono una fotografia emblematica delle storture all’interno del mondo dell’informazione russa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) L’8 ottobre scorso l’Accademia svedese ha assegnato ilper laa due giornalisti: Maria Ressa e. Quest’ultimo, direttore della Novaya Gazeta, nel 2011 è stato intervistato a Mosca dal reporter indipendente Giorgio Fornoni: si tratta di un dialogo molto interessante sul significato e i rischi di essere giornalisti in, suldi Putin e sulle limitazioni alla libertà di stampa., inoltre, ha ricordato le storie dei sei colleghi di redazioni uccisi per aver cercato la verità. Tra questi c’è anche anche Anna Politkovskaja, intervistata sempre da Fornoni nel 2003. Qui sotto riportiamo entrambe le interviste, che offrono una fotografia emblematica delle storture all’interno del mondo dell’informazione russa. ...

Advertising

fablen8 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia anche se scappate come Crosetto ieri sera, la procura sta indagando sul finanziamen… - donatone59 : @gr_grim Ci sono decine di procure che stanno indagando e Bergamo é il capofila il più generalizzato di tutti sul c… - Etilio79 : @BlizzardCSEU_IT Tranquilli!!! Ci stanno indagando sul problema!!!! - Gabrigrifo1 : @SoloNemici @LongoOlgaMaria_ @GhitaIacono @RadioGenova No, non ne sono sicuro ma non credo ho esperienza diretta pe… - UILDMnazionale : Oggi è la Giornata mondiale della salute mentale. Sul tema del benessere psicologico delle persone con disabilità,… -