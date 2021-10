Il Cagliari batte la Sampdoria 3-1. Joao Pedro (doppietta) e Caceres regalano la prima gioia a Mazzarri (Di domenica 17 ottobre 2021) prima gioia per Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari. I sardi battono 2-1 la Sampdoria nel lunch match, nella sfida di bassa classifica, delicatissima per i sardi. Partita ricca di occasioni da una parte e dall’altra. Il Cagliari la sblocca subito con Joao Pedro al 4?, facendo esplodere la Sardegna Arena. La risposta della Sampdoria è affidata a Candreva che colpisce il palo. Nella ripresa, gara che è ancora equilibrata, al 74? sembra chiuderla Caeeres, portando il Cagliari sul 2-0. Sembra finita, ma la Samp ci crede e nel finale la riapre con Thorsby all’82’. La gara si fa palpitante, proteste della Samp nel finale, con l’espulsione di D’Aversa. Nel recupero, chiude la gara Joao ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021)per Waltersulla panchina del. I sardi battono 2-1 lanel lunch match, nella sfida di bassa classifica, delicatissima per i sardi. Partita ricca di occasioni da una parte e dall’altra. Illa sblocca subito conal 4?, facendo esplodere la Sardegna Arena. La risposta dellaè affidata a Candreva che colpisce il palo. Nella ripresa, gara che è ancora equilibrata, al 74? sembra chiuderla Caeeres, portando ilsul 2-0. Sembra finita, ma la Samp ci crede e nel finale la riapre con Thorsby all’82’. La gara si fa palpitante, proteste della Samp nel finale, con l’espulsione di D’Aversa. Nel recupero, chiude la gara...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cagliari batte Sampdoria 3-1 (1-0) nell'anticipo dell'ora di pranzo dell'ottava giornata del campionato di serie A… - tuttonapoli : Prima vittoria per Mazzarri: il Cagliari batte 3-1 la Samp - tw_news_channel : Serie A, Cagliari batte Sampdoria 3-1 - TelevideoRai101 : Serie A, Cagliari batte Sampdoria 3-1 - lucakobe24 : Comunque non capisco davvero come nessuna big di Serie A pensi a Joao Pedro. 29 anni, va bene, ma è nel pieno della… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari batte Serie A, Cagliari batte Sampdoria 3 - 1 14.32 Serie A, Cagliari batte Sampdoria 3 - 1 Il Cagliari coglie la prima vittoria battendo e agganciando la Sampdoria 3 - 1 Alla 'Sardegna Arena' il lunch match dell'ottava giornata vede i sardi lasciare l'ultimo ...

Cagliari - Sampdoria 3 - 1: Joao Pedro show, Mazzarri batte D'Aversa ... sfiorando il raddoppio per il Cagliari. Ad un quarto d'ora dalla fine il secondo gol dei padroni ... spara, trova la deviazione di Thorsby e batte il portiere della Sampdoria. All'82' una disattenzione ...

Serie A: Cagliari-Sampdoria in corso ANSA Nuova Europa Serie A, Cagliari batte Sampdoria 3 - 1 La sblocca subito il Cagliari: al 4' su cross di Keita incornata vincente di Joao Pedro. Reazione Samp ma il tiro di Candreva va sul palo. Nella ripresa,raddoppio rossoblù con un tiro di Caceres ... .

Cagliari-Sampdoria 3-1, arriva finalmente la prima vittoria in campionato Liberazione rossoblù. Un super Joao Pedro (doppietta) e un gol di Caceres regalano ai sardi il successo dopo una lunga astinenza ...

14.32 Serie A,Sampdoria 3 - 1 Ilcoglie la prima vittoria battendo e agganciando la Sampdoria 3 - 1 Alla 'Sardegna Arena' il lunch match dell'ottava giornata vede i sardi lasciare l'ultimo ...... sfiorando il raddoppio per il. Ad un quarto d'ora dalla fine il secondo gol dei padroni ... spara, trova la deviazione di Thorsby eil portiere della Sampdoria. All'82' una disattenzione ...La sblocca subito il Cagliari: al 4' su cross di Keita incornata vincente di Joao Pedro. Reazione Samp ma il tiro di Candreva va sul palo. Nella ripresa,raddoppio rossoblù con un tiro di Caceres ... .Liberazione rossoblù. Un super Joao Pedro (doppietta) e un gol di Caceres regalano ai sardi il successo dopo una lunga astinenza ...