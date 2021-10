“Grazie per la tua musica, Ron”: è morto Ronnie Tutt, batterista di Elvis Presley (Di domenica 17 ottobre 2021) Muore il batterista del leggendario cantate Elvis Presley, “il Re” del rock americano. Il musicista ci ha lasciato all’età di 83 anni. La notizia della sua morte è stata confermata sulla pagina Instagram della storica villa di Elvis, Graceland, adesso grandissimo punto di interesse storico per Tutti i fan del Re del rockabilly (è il luogo dove Presley è stato sepolto dopo la morte e seconda residenza più visitata negli States dopo la Casa Bianca). Nel post commemorativo scrivono: “Tutti noi della Elvis Presley Enterprises siamo molto rattristati dalla notizia della morte di Ronnie Tutt. Oltre ad essere un batterista leggendario, era nostro amico, qui a Graceland. Ci ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 ottobre 2021) Muore ildel leggendario cantate, “il Re” del rock americano. Il musicista ci ha lasciato all’età di 83 anni. La notizia della sua morte è stata confermata sulla pagina Instagram della storica villa di, Graceland, adesso grandissimo punto di interesse storico peri i fan del Re del rockabilly (è il luogo doveè stato sepolto dopo la morte e seconda residenza più visitata negli States dopo la Casa Bianca). Nel post commemorativo scrivono: “i noi dellaEnterprises siamo molto rattristati dalla notizia della morte di. Oltre ad essere unleggendario, era nostro amico, qui a Graceland. Ci ...

Advertising

c_appendino : Quando ho iniziato questo viaggio ero una delle tante giovani donne che voleva cambiare il mondo e il modo migliore… - borghi_claudio : Dieci anni di confronto. Ho sempre cercato di dare e ho ricevuto molto di più. Grazie ad @AlbertoBagnai per aver pe… - berlusconi : Per fortuna sono pochi, anche se rumorosi. Il Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti… - virgola09 : RT @DonaIasio: ?????????????? É stata ritrovata questa gattina a Lucera, zona Anfiteatro, tra via Campo e viale Augusteo. Avrà circa 10/11 mesi, è… - GeorgeBolognesi : RT @DanieleNotarrig: Preso oggi, sono quasi a metà libro. Se non sono sbalordito, è solo perché avevo letto alcuni post di @SMaurizi . Graz… -