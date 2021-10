“Gol negato alla Roma”: Juve, c’è l’errore arbitrale. È polemica (Di domenica 17 ottobre 2021) “Gol negato alla Roma, Orsato è stato troppo avventato”: l’ex arbitro Marelli spiega l’errore pro-Juventus ai microfoni di DAZN Tra infortuni, litigi in campo e polemiche arbitrali, Juventus-Roma non sta tradendo le aspettative. Entrambe le formazioni sanno che la posta in palio è altissima e sia bianconeri che giallorossi non si stanno risparmiando su nessun contatto. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) “Gol, Orsato è stato troppo avventato”: l’ex arbitro Marelli spiegapro-ntus ai microfoni di DAZN Tra infortuni, litigi in campo e polemiche arbitrali,ntus-non sta tradendo le aspettative. Entrambe le formazioni sanno che la posta in palio è altissima e sia bianconeri che giallorossi non si stanno risparmiando su nessun contatto. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

1TommyMotta : @karmine89 @sportmediaset Perchè commenti per il cazzo quando qui è stato negato il gol alla Roma? - tripalosky99 : A fine partita diranno che non hanno vinto per un gol negato al 40esimo. Sicuramente stare 1-1 con 45' da giocare è… - Gianniprofondo : Quibdi rigore negato e 2-0 Lazio, tocco col braccio di Cuadrado e 1-0 Juve, niente vantaggio su nostro gol e si rim… - giosal1955 : @pisto_gol ma perché quando Orsato sbaglia è sempre un favore alla Juve? Ha negato un gol regolare alla Roma fischi… - stillejosaltato : Gol negato, tutti i presupposti per un errore dal dischetto -