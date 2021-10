Francesco Oppini, il dramma della fidanzata Luana morta: «Sei e sarai sempre luce» (Di domenica 17 ottobre 2021) «Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle»: sono le parole piene di dolore di Francesco Oppini, che in un post su Instagram, ricorda la tragica morte della fidazanta Luana, deceduta il 17 ottobre 2006, in un incidente stradale mortale. «Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore». Il post, corredato da una fotografia della compianta ragazza, è l’omaggio che Oppini vuole fare alla mai dimenticata Luana. Il telecronista ed ex gieffino vip, all’epoca, aveva 24 anni e con ‘Lu’, come continua a chiamarla affettuosamente, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 ottobre 2021) «Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle»: sono le parole piene di dolore di, che in un post su Instagram, ricorda la tragica mortefidazanta, deceduta il 17 ottobre 2006, in un incidente stradalele. «Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia,nel mio cuore». Il post, corredato da una fotografiacompianta ragazza, è l’omaggio chevuole fare alla mai dimenticata. Il telecronista ed ex gieffino vip, all’epoca, aveva 24 anni e con ‘Lu’, come continua a chiamarla affettuosamente, ...

