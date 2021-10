Covid: in Gran Bretagna oltre 40mila casi per 5 giorni di fila (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ottobre 2021 - Crescono i timori in Gran Bretagna , dove sono stati registrati ieri oltre 40 mila casi di Covid per il quarto giorno consecutivo. Secondo i dati dell'Ufficio di statistica ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ottobre 2021 - Crescono i timori in, dove sono stati registrati ieri40 miladiper il quarto giorno consecutivo. Secondo i dati dell'Ufficio di statistica ...

Advertising

Adnkronos : In Gran Bretagna oltre 40mila contagi #covid in 24 ore: è il quarto giorno consecutivo. - Corriere : Covid in Gran Bretagna: oltre 40.000 nuovi casi per il quarto giorno consecutivo - amadirok : @GianlucaPistore @Anna07942827 @alevarone oggi in Gran Bretagna hanno registrato 40.000 casi di covid: tutti quanti… - BormoliniRenato : @SicilianoSum @OfficialTozzi @IdaPutrino Dott. Tozzi, che è successo? Pensavo che il Suo stile fosse quello di “sfr… - anna30048679 : Da marzo a settembre gli Stati Uniti hanno gettato 15milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 mentre in gran p… -