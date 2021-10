Ciclismo | Dino Salvoldi non sarà più il CT dell’Italia femminile? Riorganizzazione in vista | tutti gli scenari

(Di domenica 17 ottobre 2021) Novità inper la Nazionale Italiana di. Il CTnon dovrebbe più guidare il movimento, su strada e in pista, a partire dal 2022. Come riporta la Gazzetta dello Sport, alla vigilia dei Mondiali su pista (20-24 ottobre a Roubaix, Francia),dovrebbe lasciare il settore. L’avventura in Francia dovrebbe essere l’ultima per il milanese, poi nel 2022 ci dovrebbe essere una. Si pensa infatti a una struttura più organica e integrata con gli altri settore della Federe meno accentrata sul tecnico. Ci dovrebbero essere due responsabili (uno per la strada, l’altro per la pista). Possibile una discontinuità totale sotto la supervisione di Diego Bragato (preparatore dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Dino

Di fatto una preziosa eredità che lo storico campione di- e grande dirigente sportivo - ... Stefano Allocchio, Cadel Evans, Hendrik "Hennie" Kuiper, Gilberto Simoni, Dario Cataldo,......Stefano Figini (per i risultati e i successi conquistati in carriera) Campioni del passato...Maino - Corsa Cronometro a squadre " 1962 Antonio Tagliani " Corsa Cronometro a squadre " 1962...Novità in vista per la Nazionale Italiana di ciclismo femminile. Il CT Dino Salvoldi non dovrebbe più guidare il movimento, su strada e in pista, a partire dal 2022. Come riporta la Gazzetta dello Spo ...Tornano, a più di un anno di distanza, i mondiali di ciclismo su pista. Dal 20 al 24 ottobre, sul velodromo Jean-Stablinski di Roubaix si svolgerà l’ultimo appuntamento di un anno, il 2021, intenso e ...