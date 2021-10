Auto elettriche - I modelli con "l'aiutino" termico (Di domenica 17 ottobre 2021) Rimanere a piedi con l'Auto elettrica? In effetti è una paura che, oltre al prezzo di listino, frena ancora oggi molti Automobilisti nell'acquisto di un veicolo a batteria, nonostante l'Autonomia in crescita e la diffusione più capillare delle colonnine. Molti di loro hanno trovato una soluzione più serena nelle ibride plug-in, accontentandosi di percorrenze medie effettive tra i 36 e i 66 km in modalità Ev, con la trazione del motore termico pronta a supportare la marcia del veicolo. Un'alternativa meno nota è quella del range extender: un generatore che, collegato a un piccolo motore termico, estende l'Autonomia dell'elettrica producendo energia in più. Già realtà. I più attenti sanno che questa soluzione è già stata adottata in passato dalla Vanzic, una delle varie concept ... Leggi su quattroruote (Di domenica 17 ottobre 2021) Rimanere a piedi con l'elettrica? In effetti è una paura che, oltre al prezzo di listino, frena ancora oggi moltimobilisti nell'acquisto di un veicolo a batteria, nonostante l'nomia in crescita e la diffusione più capillare delle colonnine. Molti di loro hanno trovato una soluzione più serena nelle ibride plug-in, accontentandosi di percorrenze medie effettive tra i 36 e i 66 km in modalità Ev, con la trazione del motorepronta a supportare la marcia del veicolo. Un'alternativa meno nota è quella del range extender: un generatore che, collegato a un piccolo motore, estende l'nomia dell'elettrica producendo energia in più. Già realtà. I più attenti sanno che questa soluzione è già stata adottata in passato dalla Vanzic, una delle varie concept ...

