Verso Juventus-Roma | il gol più belli delle ultime due stagioni

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Lala scampa dopo Demiral e un rigore per parte Il 12 gennaio 2020 si è giocato il match di andata tradella stagione 2019/2020, allo Stadio Olimpico. La partita si sblocca subito al terzo minuto: punizione dalla distanza per i bianconeri battuta da Dybala, che pennella alla perfezione per Demiral che non sbaglia il tap-in sotto porta. Primo gol in Serie A per il turco e al momento anche l’unico. LEGGI ANCHE: Vlahovic-, Sconcerti fa sognare i tifosi bianconeri: “Accordo già raggiunto, così non è giusto!” La Juve si porta poi sullo 0-2 su rigore con Cristiano Ronaldo. Sempre dal dischetto, poi, nel secondo tempo laaccorcia le distanze, ma Sarri riesce comunque a portare a casa i tre punti per 1-2. Ronaldo apre e lavola in ...