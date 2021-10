"Valuto anche delle cure specifiche". Manuela Arcuri, la più intima delle confessioni a Silvia Toffanin (Di sabato 16 ottobre 2021) A tutto campo, a cuore aperto, Manuela Arcuri ospite a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. L'attrice, 44 anni, ha parlato del suo privato, dei genitori, del marito Giovanni Di Gianfrancesco. E ha parlato anche della sua voglia di essere madre per una seconda volta, punto sul quale ha cambiato idea rispetto a qualche anno fa: oggi, la Arcuri, quel secondo figlio lo vorrebbe. E spiega che se non dovesse arrivare in modo naturale sarebbe pronta a ricorrere a trattamenti specifici oppure all'adozione. Parlando del padre, Manuela Arcuri ha spiegato: "È più schivo, per me è un grande amore, il mio principe. Ho grande stima di lui e abbiamo un ottimo rapporto. Loro sono separati, ma siamo sempre stati uniti", ha rivelato. Sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) A tutto campo, a cuore aperto,ospite a Verissimo, il programma diin onda su Canale 5. L'attrice, 44 anni, ha parlato del suo privato, dei genitori, del marito Giovanni Di Gianfrancesco. E ha parlatodella sua voglia di essere madre per una seconda volta, punto sul quale ha cambiato idea rispetto a qualche anno fa: oggi, la, quel secondo figlio lo vorrebbe. E spiega che se non dovesse arrivare in modo naturale sarebbe pronta a ricorrere a trattamenti specifici oppure all'adozione. Parlando del padre,ha spiegato: "È più schivo, per me è un grande amore, il mio principe. Ho grande stima di lui e abbiamo un ottimo rapporto. Loro sono separati, ma siamo sempre stati uniti", ha rivelato. Sul ...

