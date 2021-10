Un francese vince 220 milioni alla lotteria EuroMillions: ora è più ricco di Adele (Di sabato 16 ottobre 2021) È andata a un francese la vincita record dell' EuroMillions , la lotteria europea che aveva un jackpot totale di 184 milioni di sterline (220 milioni di euro) . Visto il premio potenziale, nelle ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) È andata a unla vincita record dell', laeuropea che aveva un jackpot totale di 184di sterline (220di euro) . Visto il premio potenziale, nelle ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Un francese vince 220 milioni di euro alla lotteria europea: ora è più ricco di Adele - Gazzettino : Lotteria, un francese vince 220 milioni all'EuroMillions: ora è più ricco di Adele - ilmessaggeroit : Un francese vince 220 milioni di euro alla lotteria europea: ora è più ricco di Adele - flamanc24 : @Martola__ Vince lui a mani basse! Lo voto anche se è francese! Ho un debole per lui. - LaraZinci : RT @enricocolosimo: La fermezza del Gov.Draghi vince perché gli italiani non vogliono essere presi per i fondelli dalla destra populista e… -