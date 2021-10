Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 08:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio si apre il giorno cruciale dell’obbligatorietà del Green pass per l’accesso sul luogo di lavoro si preannuncia una giornata calda sul fronte delle immobilizzazioni cuore delle proteste un’insolita Trieste dove è stato annunciato il blocco del Porto sciopero non autorizzato partecipare reato avvertito ieri il prefetto per i promotori la protesta è legittimano passa a Roma il Circo Massimo con un sit-in autorizzato Ma si temono infiltrazioni di frange violente il dipartimento di pubblica sicurezza allertato Prefetti e questori sulla possibilità di blocco l’obbligo del Green passi innalzato i ritmi di somministrazione delle prime dosi più 46 per 100 picco di Green pass in seguito tampone messi ieri oltre 563 Milail governo resto dell’idea che non debba esserci ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio si apre il giorno cruciale dell’obbligatorietà del Green pass per l’accesso sul luogo di lavoro si preannuncia una giornata calda sul fronte delle immobilizzazioni cuore delle proteste un’insolita Trieste dove è stato annunciato il blocco del Porto sciopero non autorizzato partecipare reato avvertito ieri il prefetto per i promotori la protesta è legittimano passa ail Circo Massimo con un sit-in autorizzato Ma si temono infiltrazioni di frange violente il dipartimento di pubblica sicurezza allertato Prefetti e questori sulla possibilità di blocco l’obbligo del Green passi innalzato i ritmi di somministrazione delle prime dosi più 46 per 100 picco di Green pass in seguito tampone messi ieri oltre 563 Milail governo resto dell’idea che non debba esserci ...

