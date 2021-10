Tredicesimo corteo No Green Pass, frizioni interne tra anarchici ed estrema destra (Di sabato 16 ottobre 2021) Il corteo si è svolto senza incidenti. Pesa sugli organizzatori l’assalto alla sede della Cgil nazionale a Roma Leggi su lastampa (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilsi è svolto senza incidenti. Pesa sugli organizzatori l’assalto alla sede della Cgil nazionale a Roma

