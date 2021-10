Spezia-Salernitana 2-1 nel primo anticipo di A (Di sabato 16 ottobre 2021) La vittoria dello Spezia sulla Salernitana per 2-1 apre l'ottava giornata del campionato di serie A. Il primo tentativo è di Salcedo che poi, prima della mezz'ora, colpisce una traversa di testa. Tra gli ospiti infortunio per Gyomber, costretto a lasciare il posto a Kechrida.A fine primo tempo Simy firma il vantaggio, ma in avvio di ripresa arriva il pari di Strelec. Subito dopo Belec salva su Salcedo, ma non può nulla sul bellissimo gol di Kovalenko che ribalta il punteggio.Risultati (ottava giornata), Spezia-Salernitana 2-1, ore 18 Lazio-Inter, ore 20.45 Milan-Hellas Verona, domenica 17 ore 12.30 Cagliari-Sampdoria, ore 15 Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna, ore 18 Napoli-Torino, ore 20.45 Juventus-Roma, lunedì 18 ore 20.45 Venezia-Fiorentina.Classifica: Napoli 21, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 ottobre 2021) La vittoria dellosullaper 2-1 apre l'ottava giornata del campionato di serie A. Iltentativo è di Salcedo che poi, prima della mezz'ora, colpisce una traversa di testa. Tra gli ospiti infortunio per Gyomber, costretto a lasciare il posto a Kechrida.A finetempo Simy firma il vantaggio, ma in avvio di ripresa arriva il pari di Strelec. Subito dopo Belec salva su Salcedo, ma non può nulla sul bellissimo gol di Kovalenko che ribalta il punteggio.Risultati (ottava giornata),2-1, ore 18 Lazio-Inter, ore 20.45 Milan-Hellas Verona, domenica 17 ore 12.30 Cagliari-Sampdoria, ore 15 Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna, ore 18 Napoli-Torino, ore 20.45 Juventus-Roma, lunedì 18 ore 20.45 Venezia-Fiorentina.Classifica: Napoli 21, ...

