Roma, Mourinho: «Juventus da Scudetto. Su Abraham e il gesto ai tifosi…» (Di sabato 16 ottobre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni. Abraham – «Vediamo. L'allenamento di oggi è poco, ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna vediamo domani. Sta migliorando». VINA – «Non è un dubbio, sta bene». Scudetto ALLA JUVE – «E' una domanda per Allegri, ma dico di sì. E' una squadra fortissima e che gioca sempre per vincere le partite e il campionato. Non è una squadra di 11 bravi giocatori, ma hanno più di venti calciatori bravi ed esperienza. Anche l'allenatore ha tanta esperienza. La Juve è una candidata ...

