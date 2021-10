Repubblica: il Covid di Hernandez potrebbe dipendere dal contatto in Nazionale con il no vax Rabiot (Di sabato 16 ottobre 2021) La settimana nera del Milan non è ancora finita. Dopo l’infortunio di Maignan, la squadra di Pioli deve fare anche i conti con le nuove positività emerse negli ultimi giorni: prima Hernandez e poi Brahim Diaz, l’ultimo caso annunciato ieri. Sul tema scrive oggi Enrico Currà, su Repubblica. Ipotizza che il contagio di Hernandez possa dipendere dal contatto avuto con Rabiot, novax, in Nazionale. “La decimazione inarrestabile nelle posizioni chiave, iniziata col portiere Maignan (operazione al polso) e col terzino goleador Hernandez (Covid), è proseguita ieri col trequartista Brahim Diaz. Il tampone ha detto stop. E al di là del dilemma su come i due calciatori, entrambi vaccinati e praticamente asintomatici, siano potuti finire tra gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) La settimana nera del Milan non è ancora finita. Dopo l’infortunio di Maignan, la squadra di Pioli deve fare anche i conti con le nuove positività emerse negli ultimi giorni: primae poi Brahim Diaz, l’ultimo caso annunciato ieri. Sul tema scrive oggi Enrico Currà, su. Ipotizza che il contagio dipossadalavuto con, novax, in. “La decimazione inarrestabile nelle posizioni chiave, iniziata col portiere Maignan (operazione al polso) e col terzino goleador), è proseguita ieri col trequartista Brahim Diaz. Il tampone ha detto stop. E al di là del dilemma su come i due calciatori, entrambi vaccinati e praticamente asintomatici, siano potuti finire tra gli ...

Advertising

repubblica : Covid, via mascherine e distanziamento: nel Regno Unito 45mila casi in un solo giorno - repubblica : Rapporto Caritas, c'e' un 'long Covid' anche per la poverta': uno su tre non riesce a ripartire - fanpage : Il medico avrebbe in almeno due casi finto di iniettare il vaccino contro il Covid-19 per far ottenere illecitament… - napolista : Repubblica: il Covid di #Hernandez potrebbe dipendere dal contatto in Nazionale con il no vax #Rabiot Enrico Currò… - paolo_r_2012 : RT @PBerizzi: Svastiche e insulti #novax contro il cronista della Gazzetta di Modena autore di un'inchiesta sui negazionisti del Covid che… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Covid Rapporto Caritas, un terzo dei nuovi poveri Covid ancora non ce la fa: "Il Reddito di cittadinanza non va abolito, ma ripensato e rafforzato" ROMA - Un terzo dei nuovi poveri emersi in pandemia ancora oggi non ce la fa. La loro povertà si è "ossificata". Esiste dunque un "long Covid" anche nella povertà. Lo racconta la Caritas nel suo ventesimo Rapporto 2021 dal titolo "Oltre l'ostacolo". La pandemia ha "sparigliato le carte". Chi era in bilico, chi galleggiava è finito ...

La corsa al Green Pass i dubbiosi si vaccinano 30mila in quattro giorni ... dall'altro l'aumento del 68 per cento in un giorno delle prime dosi di vaccino anti - Covid. Nei primi quattro giorni della settimana sono corsi a fare la prima dose 30mila non vaccinati, il 41 per ...

Monitoraggio, la scuola non ha fatto ripartire i contagi: l'Rt stabile a 0,85 la Repubblica Sassari: interventi post tumore alla mammella ancora bloccati: esposto di Desirè Manca A Sassari gli interventi post tumore alla mammella sono ancora bloccati. Desirè Manca, del Movimento Cinque Stelle, presenta un esposto in procura ...

Cassa integrazione Covid prorogata di 13 settimane Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale che racchiude una serie di misure, tra cui il rifinanziamento per altre 13 settimane di Cig Covid per le piccole imprese che hanno do ...

ROMA - Un terzo dei nuovi poveri emersi in pandemia ancora oggi non ce la fa. La loro povertà si è "ossificata". Esiste dunque un "long" anche nella povertà. Lo racconta la Caritas nel suo ventesimo Rapporto 2021 dal titolo "Oltre l'ostacolo". La pandemia ha "sparigliato le carte". Chi era in bilico, chi galleggiava è finito ...... dall'altro l'aumento del 68 per cento in un giorno delle prime dosi di vaccino anti -. Nei primi quattro giorni della settimana sono corsi a fare la prima dose 30mila non vaccinati, il 41 per ...A Sassari gli interventi post tumore alla mammella sono ancora bloccati. Desirè Manca, del Movimento Cinque Stelle, presenta un esposto in procura ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale che racchiude una serie di misure, tra cui il rifinanziamento per altre 13 settimane di Cig Covid per le piccole imprese che hanno do ...