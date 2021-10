Pioli: “Castillejo s’è fatto trovare pronto. Deve essere considerato un esempio” (Di sabato 16 ottobre 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha speso belle parole per Samu Castillejo a Sky Sport, dopo il successo in rimonta sull’Hellas Verona: “Castillejo è un esempio, le mie scelte lo hanno penalizzato, ma lui non ha mai smesso di lavorare. È molto dentro al gruppo e stasera ha dimostrato il suo valore. Il nostro segreto è che tutti si fanno trovare pronti quando vanno in campo”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha speso belle parole per Samua Sky Sport, dopo il successo in rimonta sull’Hellas Verona: “è un, le mie scelte lo hanno penalizzato, ma lui non ha mai smesso di lavorare. È molto dentro al gruppo e stasera ha dimostrato il suo valore. Il nostro segreto è che tutti si fannopronti quando vanno in campo”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

