Milan | Castillejo | «Ho passato un periodo difficile Ora esulto con i tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Samuha parlato ai microfoni diTv dopo il successo del club rossonero contro il Verona Samuè intervenuto aTv dopo la vittoria contro il Verona. Le sue parole: LACRIME – «Le mie lacrime dicono tutto per ilche hoe che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace lasciare l’anima in campo. Grazie alla mia famiglia, agli amici e a dio sono riuscito. Ieri non mi voleva neanche mia mamma e oggi posso esultare con ia casa mia». RISCATTO – «A volte non dipende da un singolo ma da tante altre cose. Il cuore e l’anima l’ho messa sempre ogni volta che ho giocato per questa squadra. Sono contento per me e la mia famiglia che hanno vissuto questocon me. Sono ...