Marco Rossi: «Prima di me l'Ungheria perdeva con Andorra»

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, ha parlato delle aspettative sulla Nazionale dopo le ottime prestazioni a Euro 2020. Le sue dichiarazioni in esclusiva a calcionews24.com. PRESSIONI – «Alla ripresa degli impegni con la nazionale, abbiamo perso contro l'Albania e ho sentito che qualcosa si è rotto. Io dico sempre che nel calcio non c'è riconoscenza, questo lo sapevo anche Prima. Ho un contratto molto lungo che prevede una clausola rescissoria, ma se dovessero ripresentarsi delle opportunità quantomeno le prenderei in considerazione. La maggior parte delle persone è consapevole dei passi avanti che abbiamo fatto, nel ...

